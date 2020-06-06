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تعليم

استمرار تلقي المشاريع البحثية لطلبة آداب العريش

السبت 06/يونيو/2020 - 07:57 ص
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح
تواصل كليه الآداب جامعة العريش محافظة شمال سيناء 'استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل للعام الجامعي 2019/2020م . وفقام للمعايير الأكاديمية التي حددتها وزارة التعليم العالي .

وقال الدكتور حاتم سلامه وكيل الكليه ورئيس قسم اللغه الإنجليزية بكليتي الآداب والتربيه ' ان اللجان المشكلة من قبل أعضاء هيئه التدريس تتواصل مع الطلاب عن طريق تطبيق التواصل "واتساب" لاستقبال مشاريع الابحاث من طلاب سنوات النقل

لافتا إلى ان العاملين بالكنترولات يواصلون العمل على مدار اليوم لفحص الأبحاث التي تصل من طلاب الفرق الثلاثة المختلفه للتأكد من مطابقتها للمعايير والإرشادات التي حددتها الوزارة .

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وأشار سلامه' الى وجود قنوات اتصال مباشرة بين أعضاء هيئه التدريس مع الطلاب الغير ملتزمين بالقوالب والمعايير البحثية التي حددتها الوزارة لتعديلها لإعتماد دخول المشروعات البحثيه إلى الكنترول تمهيدًا لفحصها من الفرق الاكاديميه المختصة .

وأكد رئيس قسم اللغه الإنجليزية ' ان الكلية تقدم تسهيلات كبيرة لطلاب المناطق النائية بالمحافظة ' عند تقديم مشاريعهم البحثية وفقا للقرارات الصادرة مؤخرا من قبل مجلس الجامعة .

وتضم جامعة العريش تضم كليات هي :التجارة والآداب والزراعة والعلوم والتربية والاستزراع السمكي والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلي ومعهد للدراسات البيئية بمنطقة الخربة بمدينة بئر العبد .
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