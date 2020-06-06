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رياضة

بعد إصابة خفيفة.. برشلونة يجهز ميسي لمواجهة ريال مايوركا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:10 ص
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
يسعى الجهاز الفني لفريق برشلونة لتجهيز ليونيل ميسي نجم الفريق، لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ 28، المقرر لها 13 يونيو الجاري، من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة، أعلن أمس، الجمعة، معاناة ميسي من إصابة خفيفة في عضلات الساق اليمنى، تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ميسي سيعود إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد غد الإثنين، وسيكون جاهزا لمواجهة ريال مايوركا.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني، أعلنت مؤخرا عودة مسابقة الليجا، بداية من 11 يوينو الجاري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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