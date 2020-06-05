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رياضة

هل أصيب ليونيل ميسي بفيروس كورونا؟..غياب نجم برشلونة عن التدريبات يزيد التكهنات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:59 ص
ليونيل ميسي نجم برشلونة
ليونيل ميسي نجم برشلونة
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عبدالله هشام
أكدت تقارير الصحف الإسبانية إصابة 5 لاعبين بـ فيروس كورونا داخل نادي برشلونة واثنين من اعضاء الجهاز الفني وسط تكتم شديد من إدارة النادي ورابطة الدوري.  

وزادت التكهنات حول إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا المستجد خصوصا بعد غيابه عن التدريبات وهو الأمر الذي نفته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية واعلنت ان اللاعب تعرض لإصابة عضلية بسبب غيابة الطويل عن الملاعب . 


وأكد صحيفة أس الاسبانية أن ميسي يخضع لتدريبات لتقوية عضلات القدم بعد تعرض للإصابة خلال الموسم الحالي قبل فترة  التوقف وسيعود للتدريبات خلال 7 ايام ومن الممكن ان يلعب المباراة الاولي في الدورى الاسباني يوم 13 يونيو امام مايوركا.

ويسعي نادي برشلونة بكل الطرق الممكنة استكمال بطولة الدورى الاسباني الحالية والحصول علي عائدات المادية من البث التلفيزيوني لإجتياز الأزمة المالية الحالية والحصول علي صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد.


وسيخسر النادي الكتالوني نحو 35 مليون يورو بسبب إكمال الدوري بدون حضور جماهيري في المدرجات وبالتالي سيتم توقيع خصوما جديدة علي رواتب اللاعبين لتعويض الخسائر .
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