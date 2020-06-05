بعد غيابه عن التدريبات.. برشلونة: ميسي يعاني إصابة خفيفة في عضلة الفخذ





وذكر نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، أن ميسي يعاني من إصابة خفيفة في عضلة الفخذ اليمنى، وتدرب منعزلا، اليوم، الجمعة، خوفا من تفاقم الإصابة.





ولم يكشف نادي برشلونة، عن مدة غياب نجمه ليونيل ميسي، عن تدريبات الفريق الجماعية.





يذكر أن رابطة الدوري الإسباني اعلنت مؤخرا، عودة مسابقة الليجا بدءا من 11 يونيو الجاري بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.









أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، الجمعة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.