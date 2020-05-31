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رياضة

ميسي: أشعر بالإحباط بسبب كورونا .. وكرة القدم ستتغير كثيرا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:10 م
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
أعرب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن إحباطه الشديد، بسبب التأثير الكبير الذي أحدثه فيروس كورونا في العالم، وتسببه في وفاة العديد من الأشخاص.

وقال ميسي خلال تصريحات " El Pais" الإسبانية :" أشعر بالإحباط الشديد، بسبب الأسر التي فقد بعض أفرادها بسبب فيروس كورونا، ولم تتمكن من وداعهم، لقد أصاب الفيروس التاجي الناس بحالة نفسية سيئة".

وأضاف ميسي:" لقد تأثرت بجائحة  كورونا بشكل خاص، هناك العديد من الأشياء السلبية التي أحدثتها هذه الأزمة، لكن ليس هناك أسوأ من فقدان الأشخاص الذين نحبهم، بسبب هذا الفيروس المميت".

وتابع ميسي:" الحياة ستختلف بعد كورونا، وكرة القدم لن تعود ابدا كما كانت عليه في السابق.

وكان ميسي استأنف تدريباته مؤخرا رفقة فريق برشلونة، استعدادا لعودة مسابقة الدوري الإسباني، المقرر استكماله بدءا من 11 يونيو المقبل، بعد توقف طويل بسبب تفشي يفروس كورونا.
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