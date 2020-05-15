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رياضة

عودة دوريات أوروبا.. ميسي يعلق.. ورنالدو يلتزم الصمت

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:59 م
ميسي ورنالدو
ميسي ورنالدو
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محمد السعيد
بعد نحو شهرين أو أكثر من الإيقاف، وغياب المتعة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اقتربت كرة القدم من العودة مرة آخرى، حيث ستكون البداية بمسابقة الدوري الألماني، والذي ستنطلق منافسته، غدا السبت.

فيما منحت الحكومة البريطانية، رابطة  الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر للعودة منافسات البريميرليج، فيما عادت الفرق الإسبانية والإيطالية لتدريباتها، انتظارا لقرار عودة دورياتها في يونيو القادم.

ويستعرض "صدى البلد" موقف كل من ميسي لاعب برشلونة ورنالدو لاعب يوفنتوس من عودة الدوري الإسباني والإيطالي:

ميسي يعلق:
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني دعمه الشديد لعودة النشاط الكروي مجددا، مشددا على ضرورة عدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، شرط الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية، لتجنب الإصابة.

وشدد ميسي ان يجب تقبل بعض الأوضاع مثل لعب المباريات بدون جماهير، لحين تخطي أزمة كورونا.

رونالدو يلتزم الصمت:
في حين لم يعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، موقفه من اسئنتاف النشاط الكروي في إيطاليا مجددا.

ويضع كريستيانو رونالدو للحجر الصحي في إيطاليا حاليا، منذ وصوله إلى تورينو مطلع الشهر الحالي، تمهيدا للمشاركة مع البيانكونيري في التدريبات.
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