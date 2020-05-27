ميسي: نعيش أوقاتا قبيحة.. وقرار تأجيل كوبا أمريكا أحبطني

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة الإسباني، أن العودة للعب الكرة بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، ستكون مثل بدء الموسم من جديد.







وأضاف ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "عندما نعود للعب، سيكون الأمر كما لو أننا بدأنا موسم جديد ، سنحتاج إلى وقت لإعداد أنفسنا قبل استئناف المسابقة، ومن ناحية أخرى سنستعيد لاعبين مهمين بالنسبة لنا، كانوا مصابين، و لكن من الناحية الفنية لا زلنا كما كنا في نفس الموسم، لكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة للفرق واللاعبين، سيختبرون ذلك بشكل مختلف".





وواصل: "لم يكن أحد يتوقع شيئًا مثل هذا الفيروس، كان هناك أشخاصًا تحدثوا عن أوبئة محتملة، ولكن مثل هذا التأثير العالمي بكورونا، لا يمكن تخيله، والآن إنهاء الليجا وراء أبواب مغلقة، ينطوي على سلسلة من التحديات".





وأضاف: "أحاول تعويض عدم لعبي مباراتين كل أسبوع، بالتدرب يوميًا، لكن بالطبع هذا لا يقارن بالتدريبات الجماعية، خاصة وأن عدم الاعتياد على وتيرة المواجهات يعد أمرًا قبيحًا لكن هذا ما ينبغي علينا التعايش معه، ولهذا من الضروري أن نحظى بفترة إعداد قبل العودة للمنافسات".







وعن تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت ستقام هذا الصيف بسبب فيروس كورونا، قال ميسي: " عندما علمت بتأجيلها كان الأمر محبطًا جدًا بالنسبة لي، كان حدثًا رائعًا هذا العام، وكنت أتطلع للمشاركة في هذه البطولة مرة أخرى، ولكنني تفهمت هذا القرار تمامًا".



