انفجار لغم.. مقتل 11 ضابط شرطة أفغانيا وسط اشتباكات الحكومة مع طالبان

أفادت إذاعة "تولونيوز"، نقلًا عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، سن الله روحاني، بأن ما لا يقل عن 11 ضابط شرطة، من بينهم قائدهم، لقوا مصرعهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان





وبحسب المذيع فإن الحادث وقع في وقت متأخر يوم الجمعة في منطقة خاش بالمحافظة.





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وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في مقر شرطة بدخشان لـ "سبوتنيك" إن 13 ضابط شرطة وقائد الشرطة المحلية، مازاري خاشي، قتلوا نتيجة انفجار لغم في منطقة تشاشما سافيدار في منطقة خاش.





ووقع الانفجار أثناء اشتباكات مع مسلحي طالبان هاجموا نقاط تفتيش محلية الليلة الماضية.





وبحسب المصدر، فإن القتال لا يزال مستمرًا وتعرضت طالبان أيضًا لخسائر.



