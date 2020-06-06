على مدار يومين.. دفاع النواب تناقش موازنتي وزارتي الإنتاج الحربي والداخلية

وتعود جلسات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، للانعقاد يومي 7 و 8 يونيو ٢٠٢٠، لأخذ الرأي النهائي لعدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.