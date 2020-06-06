AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لتلبية الاحتياجات وتخفيف الكثافات..١١ مدرسة تنضم لمنظومة التعليم بورسعيد فى العام الدراسى الجديد

السبت 06/يونيو/2020 - 02:10 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
صرح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ سيشهد دخول ١١ مدرسة للخدمة ما بين الإنشاء والتوسع والإحلال والتجديد وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى الذى عقده سيادته اليوم بمكتبه بديوان المديرية وإستهدف مديرى الإدارات النوعية المعنية ومن ضمنها إدارتى التخطيط والمتابعة ودعم اللامركزية لمناقشة رؤية المديرية المستقبلية بالنسبة لتلك المدارس.


وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على تلبية إحتياجات الإدارات التعليمية والمناطق السكنية وفقا للكثافات بجميع المراحل التعليمية ونوعية التعليم لتخدم الطلاب بما يضمن التنوع التعليمى بكثافات معتدلة والتوسع فى الفصول الدراسية.

وقد وجه وكيل الوزارة الشكر للهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد على ما تم بذله من جهد لإتمام تلك المنشآت وكذلك كل الإدارات المعنية التى ساهمت بشكل فعال فى إنجاز تلك المهمة فى وقت قصير ولرجال الأعمال الذين عملوا على مد أواصر التعاون البناء للإرتقاء بالمنظومة التعليمية فى بورسعيد.
لتلبية الاحتياجات وتخفيف الكثافات..١١ مدرسة تنضم لمنظومة التعليم بورسعيد فى العام الدراسى الجديد
لتلبية الاحتياجات وتخفيف الكثافات..١١ مدرسة تنضم لمنظومة التعليم بورسعيد فى العام الدراسى الجديد
لتلبية الاحتياجات وتخفيف الكثافات..١١ مدرسة تنضم لمنظومة التعليم بورسعيد فى العام الدراسى الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد إجراءات توزيع شريحة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم بورسعيد يناقش الحساب الختامى للخطة الاستثمارية ونظام الدراسة

تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية

مدارس بورسعيد تستعد لاستلام المشروعات البحثية

مناقشة الاستعدادات النهائية لتقييم المشروعات البحثية لإعدادية بورسعيد

نبوي باهي: 17 لجنة و11 استراحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في بورسعيد

ترشيحاتنا

ضد المتظاهرين السلميين.. قاض أمريكي يمنع استخدام الشرطة للأسلحة الكيماوية والقذائف الفتاكة

السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد القوات المسلحة الليبية

دعما لاستقرار ليبيا.. الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر.. فيديو

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل