لتلبية الاحتياجات وتخفيف الكثافات..١١ مدرسة تنضم لمنظومة التعليم بورسعيد فى العام الدراسى الجديد

صرح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ سيشهد دخول ١١ مدرسة للخدمة ما بين الإنشاء والتوسع والإحلال والتجديد وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد.





جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى الذى عقده سيادته اليوم بمكتبه بديوان المديرية وإستهدف مديرى الإدارات النوعية المعنية ومن ضمنها إدارتى التخطيط والمتابعة ودعم اللامركزية لمناقشة رؤية المديرية المستقبلية بالنسبة لتلك المدارس.









وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على تلبية إحتياجات الإدارات التعليمية والمناطق السكنية وفقا للكثافات بجميع المراحل التعليمية ونوعية التعليم لتخدم الطلاب بما يضمن التنوع التعليمى بكثافات معتدلة والتوسع فى الفصول الدراسية.



