عقب التعدي على "يتيم".. محافظ الدقهلية يتخذ الإجراءات القانونية ضد عم الطفل

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم "السبت" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة التعدي على طفل يتيم يدعى محمد . أ . ع . ش 12 سنه من شارع خالد بن الوليد بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة من قبل عمه.





جاء ذلك استجابة لشكوي إحدى السيدات بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة بقيام عم ابنائها والوصي عليهم باهدار اموالهم وعدم امانته لها وتحريضه لاحد الاشخاص بالتعدي الجسدي والمعنوي على واحد من ابناءها الستة.





واكد محافظ الدقهلية على قيام لجنة تضم أعضاء من مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل بالمحافظة لبحث ملابسات واقعة التعدي على الطفل والأسرة من قبل عم الطفل الواصي عليهم وتحديد مدى توفر الرعاية المطلوبة لهم من عدمه.





وكلف محافظ الدقهلية اللجنة المشار إليها بعرض تقرير تفصيلي بابعاد القضية وحقيقة الوضع الراهن للاسرة في ضوء وصاية العم ليقرر على إثرها الاجراءات الواجب اتخاذها ،ووجه بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية والعناية والحماية للطفل والأسرة وفقا للقانون الذي يكفل الحماية للمواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدي على أي من المواطنين تحت أي مبرر.



