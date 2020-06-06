AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب التعدي على "يتيم".. محافظ الدقهلية يتخذ الإجراءات القانونية ضد عم الطفل

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم "السبت" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة التعدي على طفل يتيم  يدعى محمد . أ . ع . ش 12 سنه من شارع خالد بن الوليد بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة من قبل عمه.

جاء ذلك استجابة لشكوي إحدى السيدات بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة بقيام عم ابنائها والوصي عليهم باهدار اموالهم وعدم امانته لها وتحريضه لاحد الاشخاص بالتعدي الجسدي والمعنوي على واحد من ابناءها الستة.

واكد محافظ الدقهلية على قيام لجنة تضم أعضاء من مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل بالمحافظة لبحث ملابسات واقعة التعدي على الطفل والأسرة من قبل عم الطفل الواصي عليهم وتحديد مدى توفر الرعاية المطلوبة لهم من عدمه. 

وكلف محافظ الدقهلية اللجنة المشار إليها بعرض تقرير تفصيلي بابعاد القضية وحقيقة الوضع الراهن للاسرة في ضوء وصاية العم ليقرر على إثرها الاجراءات الواجب اتخاذها ،ووجه بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية والعناية والحماية للطفل والأسرة وفقا للقانون الذي يكفل الحماية للمواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدي على أي من المواطنين تحت أي مبرر.

يذكر ان عم الطفل قام بالتعدى عليه بالضرب واهانته وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما على الميراث، حيث قام العم بإستمرار التعدى على الطفل ووالدته، الأمر الذى تسبب فى قيام الأم بتحرير محضر بقسم شرطة ثانى المنصورة حيث قامت قوات الأمن بالقبض على المتهم و الذى أكد فى التحقيقات أنه يقوم بضرب الطفل نتيجة قيامة بعدد من السلوكيات الخاطئة فيما أكدت والدته الطفل أن العم يقوم بضرب نجلها نتيجة خلافات أسرية على الميراث بعد وفاة زوجها.
عقب التعدي على "يتيم".. محافظ الدقهلية يتخذ الإجراءات القانونية ضد عم الطفل
عقب التعدي على "يتيم".. محافظ الدقهلية يتخذ الإجراءات القانونية ضد عم الطفل
عقب التعدي على "يتيم".. محافظ الدقهلية يتخذ الإجراءات القانونية ضد عم الطفل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدم بقى مية .. قصة اغتصاب وقتل هشام لابنة عمه الطفلة بالدقهلية

تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

التضامن الاجتماعى تستكمل زيارة دور الأيتام والمسنين بالدقهلية لمعايدتهم

بعد فيديو ترويع طفل بكلب مفترس.. التضامن: لن نسمح بانتهاك حقوق ذوى الهمم بأي صورة

يستحقون كل الرعاية .. محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على أطفال دار أيتام

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد القوات المسلحة الليبية

السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

الصلابة والأمان..خليفة حفتر: نقدر جهود مصر والرئيس السيسي

بينهم ريم البارودى..الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهورعلى الشاشة

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل