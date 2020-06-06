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ثقافة

رقصة الحياة وبالية زوربا على قناة الثقافة بـ يوتيوب.. غدا

السبت 06/يونيو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
 تبث وزارة الثقافة ضمن فعاليات مبادرة الثقافة بين ايديك، فى التاسعة مساء غد الأحد،على قناتها بيوتيوب عرض الباليه العالمى الشهير زوربا لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمشاركة كورال اكابيلا ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ومن اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل . 


باليه زوربا وضع موسيقاه المؤلف اليونانى ميكس تيودوراكس وصمم رقصاته لوركا ماسين وتدور احداثه فى فصلين داخل إحدى قرى اليونان ، وتحكى عن الرحالة اليونانى زوربا الذى يعشق الحياة وتعشقه النساء ، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ أورتانس قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزنًا كبير ، لكن صديقه جون الذى فشل أيضًا فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم زوربا .

يذكر أن باليه زوربا  قدم لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971 حينما شاهده 200 متفرج ، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998 .. حقق العرض أعلى معدلات الحضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988 كما طاف مسارح  اكثر من 15 دولة شاهده خلالها 2 مليون متفرج  .
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