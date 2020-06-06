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محافظات

تشكيل لجنة عليا للمرور اليومي على مستشفيات العزل بشمال سيناء

السبت 06/يونيو/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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احمد صالح
أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتشكيل لجنة عليا للمرور اليومي علي المستشفيات الموجود بها أقسام عزل واتخاذ اللازم حيال انتظام الأطقم الطبية واستقبال المرضي والتأكد من وجود المستلزمات الطبية الوقائية وكذا صرفها علي الأطباء من المخازن وحصر المستلزمات الطبية والأدوية يوميًا والتأكد علي الاكتفاء منها لمدة لا تقل عن أسبوع.

وتفقد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ' مستشفي العريش العام ' وتم العميد علي مدي علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى لمدة شهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات وأدوات التعقيم بكميات تكفى لمدة 15 يومًا .

وأضاف الغندور، أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية للعمل علي حلها والتغلب عليها وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السيناوي.

وقال الغندور أنه تم المرور علي مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافر الكمامات الطبية والقفازات والواقيات الشخصية وبدل العزل والمطهرات والكحول والكلور، واستكمال النواقص من المخازن الرئيسية بالمديرية.
وأشار الغندور إلي إقرار منظومة متكاملة لفحص المواطنين ضد فيروس كورونا ، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية للمواطنين في البوابة الرئيسية للمستشفي ، ثم فحصهم بغرفة الفحص، واخذ عينات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس بعد عزلهم بالمستشفي لحين ورود نتائج العينات .
كما يتم حجز الحالات المصابة بالفيروس بعد ورود النتائج في أماكن العزل لتلقي العلاج اللازم والحالات الخفيفة منها يتم عزلها منزليا مع صرف العلاج اللازم لها من الوحدة الصحية التابع لها.


وأضاف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ' أنه تم الاشتباه من قبل في 43 حالة بفيروس كورنا المستجد وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه، حيث أسفرت نتائج العينات عن سلبية 34 حالة وإيجابية 7 حالات أخرى من بينها شفاء حالتين ' وحجز حالة بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة منزليًا 


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تشكيل لجنة عليا للمرور اليومي على مستشفيات العزل بشمال سيناء
تشكيل لجنة عليا للمرور اليومي على مستشفيات العزل بشمال سيناء
تشكيل لجنة عليا للمرور اليومي على مستشفيات العزل بشمال سيناء
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