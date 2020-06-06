بعد أنباء توقيعه للأهلي.. محمد إبراهيم ضيف نمبر وان على النهار

يحل محمد إبراهيم ، صانع ألعاب نادي الزمالك سابقًا، ومصر للمقاصة حاليًا، ضيفًا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، في الحادية عشر مساء اليوم السبت، وذلك في أول ظهور تلفزيوني له بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي.





ويتحدث محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي ورأيه في الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، إضافة إلى إمكانية عودته للزمالك وتعرضه للهجوم من قبل بعض الجماهير ورأيه في مقولة أنه البديل الأفضل لعبدالله السعيد وأسباب عدم ظهوره بمستواه المعروف مع نادي مصر للمقاصة.





كما يستضيف عمر ربيع ياسين الكابتن طارق خيري، نجم كرة السلة في الأهلي سابقا، ومدرب فريق أهلي جدة السعودي، للحديث حول تعليقه في السعودية بسبب فيروس كورونا وتصوره لعودة دوري كرة السلة وطموحه التدريبي في السنوات المقبلة.





برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء في كل أسبوع.



