بسبب الإصابة.. ميسي يتدرب منفردا على ملعب كامب نو





كان برشلونة، أعلن غياب ميسي عن تدريبات الفريق الجماعية، أمس الجمعة، بسبب معاناته من إصابة خفيفة في عضلات الساق اليمنى.





وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن ميسي تدرب اليوم، على ملعب كامب نو، بشكل فردي، بسبب الإصابة.





وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية، إلى أن ميسي سيعود إلى تدريبات برشلونة الجماعية، بعد غدا، الأثنين، وسيكون جاهزا لمواجعة ريال مايوركا.

يذكر أن رابطة الليجا، أعلنت مؤخرا، عودة مسابقة الدوري الإسباني، بداية من 11 يونيو الحالي، بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





ويتصدر فريق برشلونة جدول مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

تدرب ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، اليوم السبت، بصورة فردية، على ملعب كامب نو، استعدادا لمباراة فريقه أمام ريال مايوركا، المقرر لها يو 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.