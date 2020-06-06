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أخبار البلد

شاهد.. زحام وتكدس مروري في شارعي فيصل والهرم

السبت 06/يونيو/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد - محمد صبحى
رصدت كاميرا "صدى البلد"، تكدس السيارات في شوارع منطقتي فيصل والهرم قبل حظر التجول، وزحاما بين عدد من المواطنين المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء على الرغم من تحذيرات مجلس الوزراء بعدم التجمع والتكدس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.


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وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.


وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.



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