النائبة سهير كريم بعد استلام الكارنيه: مسئولية وطنية تتطلب الإخلاص والجدية

أعربت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، عن سعادتها وفخرها باستلام كارنيه عضوية مجلس النواب، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون تشريفًا، وتعكس ثقة غالية تستوجب العمل الجاد والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن.



وشددت النائبة سهير كريم على التزامها ببذل قصارى جهدها لأداء دورها النيابي بكل أمانة وجدية، والعمل من أجل مصالح المواطنين، سواء على المستوى الخدمي أو التشريعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وقالت النائبة:سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر هذه الثقة، ملتزمة بالعمل بكل إخلاص وأمانة، إيمانًا بأن عضوية مجلس النواب مسؤولية وطنية حقيقية، وفرصة لخدمة مصر وأبنائها، والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات شعبها



وأكدت أن دور النائب لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الخدمية فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في العمل التشريعي ومناقشة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يحقق التوازن بين متطلبات الشارع ودعم سياسات الدولة.

وأعربت النائبة سهير كريم عن اعتزازها بتمثيل حزب الشعب الجمهوري تحت قبة البرلمان، مشددة على أن الحزب يمتلك رؤية وطنية واضحة تستهدف دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار، مؤكدة التزامها بالتنسيق المستمر مع قيادات الحزب وأعضائه، للعمل على طرح مبادرات وتشريعات تخدم الصالح العام وتلبي تطلعات المواطنين.