سحر طلعت مصطفى: مشاكل المواطن على رأس أولويات البرلمان الجديد

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثالث للبرلمان سيواصل ما بدأه المجلس في الفترة السابقة، لاستكمال دوره الرقابي والتشريعي.

وأشارت عقب استلام كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث، إلى أن مشاكل المواطنين وهمومه في كل مصر على رأس أولويات المجلس الجديد 2026.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن هناك عددا كبيرا من الملفات التي سيتم حسمها، حسب أولوية الأجندة التشريعية بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة.

وأشادت عضو مجلس النواب، بجهود الأمانة العامة في تنظيم استقبال الأعضاء الجدد في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى: نحن في مرحلة جديدة بكل تفاصيلها، وانطلاقة برلمانية قوية تستهدف في الأساس تحقيق رؤية الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.