بعد إجرائه العملية.. ويزو توجه رسالة لـ أشرف زكي

حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" ، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية.





وكتبت ويزو ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "الف مليون سلامة عليك يادكتور اشرف ربنا يشفيك ويخليك لينا"





يذكر أن آخر أعمال دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو " مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.





وشاركها في البطولة احمد فهمى، أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين،















