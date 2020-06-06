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فن

بعد إجرائه العملية.. ويزو توجه رسالة لـ أشرف زكي

السبت 06/يونيو/2020 - 03:57 م
أشرف زكي و ويزو
أشرف زكي و ويزو
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محمد بدران
حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية. 

وكتبت ويزو، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "الف مليون سلامة عليك يادكتور اشرف ربنا يشفيك ويخليك لينا"

يذكر أن آخر أعمال دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.

وشاركها في البطولة احمد فهمى، أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، 




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