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مرأة

لوك جديد.. ويزو فى إطلالة جذابة وناعمة عبر إنستجرام

السبت 16/مايو/2020 - 02:42 م
ويزو
ويزو
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آية التيجي
شاركت الفنانة ويزو ممثلة مسرح مصر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورة جديدة وجذابة؛ حيث ظهرت ويزو بلوك مختلف وناعم.

وظهرت ويزو بإطلالة جذابة للغاية، حيث ارتدت توب باللون الفوشيا الناعم بأكمام طويلة، ومزين ببعض الإكسسورات من على منطقة الرقبة، وهو ما أبرز من إطلالتها.

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فيما تركت ويزو شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت ويزو إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الأي لاينرعلى عينيها والرموش، فيما اختارت اللون الأحمر اللامع كأحمر شفاه.

واختارت ويزو أن ترتدي بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت قلادة رقيقة حول رقبتها باللون الذهبي وقرطين ناعمين من اللؤلؤ الناعم، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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