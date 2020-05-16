لوك جديد.. ويزو فى إطلالة جذابة وناعمة عبر إنستجرام

شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الأي لاينرعلى عينيها والرموش، فيما اختارت اللون الأحمر اللامع كأحمر شفاه.

واختارت

أن ترتدي بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت قلادة رقيقة حول رقبتها باللون الذهبي وقرطين ناعمين من اللؤلؤ الناعم، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.