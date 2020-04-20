إطلالة كوميدية.. أوس أوس يهنئ ويزو بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان محمد أسامة «أوس أوس» نجمة مسرح مسرح ويزو بعيد ميلادها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام





وظهر الفنان أوس أوس بصحبته ويزو علي بوستر بطريقه كوميديه و علق قائلا : كل سنه وانتي طيبه يا وزه وتبقي سنه زي الفل عليكي وعلي أسرتك





وجاءت التعليقات كالآتي :

كل سنة وانتي طيبة

امين يا رب

بنحبكم جدا





يذكر أن أحدث أعمال محمد أسامة «أوس أوس»، مسلسل «اتنين في الصندوق» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. اتنين في الصندوق مسلسل تليفزيوني مصري كوميدي من إنتاج سنة 2020، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.







