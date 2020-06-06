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مرأة

علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة

السبت 06/يونيو/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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ريهام قدري
علاج منزلي فوري للحموضة هي اكثر مايحتاجه الاشخاص المصابون بهذه المشكلة ، ولقد عانينا جميعًا من الحموضة في مرحلة ما أو أخرى. من الأعراض الشائعة ألم شديد في المعدة ، وحرق ، وانتفاخ ، وفواق ، وانتفاخ البطن ، والارتجاع الحمضي ولذلك فأن الافضل هو الحصول علي علاج منزلي فوري للحموضة .


في حين أن افضل الطرق الطبيعية هي الوصول إلى علاج منزلي فوري للحموضة عندما يعاني احد الاشخاص من هذه المشكلة ، إلا أنه لن يمنحك راحة طويلة المدى. 

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ولذلك نقترح احدي كنوز المطبخ هذه لعلاج الحموضة والتحكم فيها وتعزيز صحة معدتك بشكل عام. نقدم لك أكثر علاج منزلي فورب للحموضة وحرقة المعدة وعسر الهضم.


1. الموز
2. الحليب البارد
3. اللبن
4. بذور الشمر
5. أوراق الريحان
6. عصير الأناناس
7. اللوز الخام
8. أوراق النعناع
9. القرنفل
10. الزنجبيل
11. الثوم


امضغ طعامك بشكل صحيح

أخبرنا كبارنا دائمًا بمضغ طعامنا جيدًا قبل تناوله هو افضل علاج منزلي فوري للحموضة و اتضح أنه في الواقع نصيحة رائعة. يجب على معدتنا أن تعمل بجد لتقسيم الطعام عندما لا نمضغ بشكل صحيح. هذا لا يجعل عملية امتصاص العناصر الغذائية صعبة فحسب ، بل يعوق أيضًا عملية الهضم بأكملها مما يمهد الطريق لعسر الهضم وبالتالي الحموضة.


من ناحية أخرى ، فإنك تقضي على إمكانية الحموضة إلى حد كبير عندما تمضغ طعامك جيدًا وتسمح له بالوصول إلى معدتك وأمعائك بشكل أكثر قابلية للهضم. أيضًا ، احرص على إنهاء وجباتك قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من موعد النوم حتى تحصل معدتك على الوقت الكافي لتنفيذ عملية الهضم وإفراغ نفسها.

من ناحية أخرى  فإنك تقضي على إمكانية الحموضة إلى حد كبير عندما تمضغ طعامك جيدًا وتسمح له بالوصول إلى معدتك وأمعائك بشكل أكثر قابلية للهضم. أيضًا ، احرص على إنهاء وجباتك قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من موعد النوم حتى تحصل معدتك على الوقت الكافي لتنفيذ عملية الهضم وإفراغ نفسها

اقض بعض الوقت في الشمس

ويمكن أن يقضي قضاء الوقت في الخارج عمليتك الهضميةوهو الحل الامثل لعلاج منزلي فوري للحموضة تساعد أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د الذي يوازن بشكل أكبر إنتاج أكثر من 200 من المواد الكيميائية للجسم المضادة للميكروبات التي تحارب اضطرابات المعدة وتساعد في علاج ارتجاع الأحماض. لذا ، تأكد من الحصول على جرعتك من ضوء الشمس وفيتامين د
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