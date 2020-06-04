أسرع علاج منزلي للحموضة.. الكمون والهيل الأفضل

أسرع علاج منزلي لل حموضة هي الأفضل لحل مشكلة شائعة يعاني منها الكثير، ويمكن أن الحموضة تحدث في أي وقت من النهار (أو الليل). ربما تناولت شيئًا مليئًا بالتوابل أو الزيت والشيء التالي الذي تعرفه ، كان لديك إحساس حارق في معدتك.





إذا كنت تأكل أطعمة غنية بالدهون مثل البيتزا أو المكرونة أو الرقائق أو البطاطس المقلية ، فمن المحتمل أنك قد تعاني من مشكلة الحموضة في كثير من الأحيان. عاداتك اليومية مثل الإفراط في تناول الكافيين واستهلاك السكر وشرب كمية أقل من الماء قد تجعلك أيضًا ضحية للحموضة. كل هذه تميل إلى إزعاج مستويات الرقم الهيدروجيني الطبيعي في الجسم وجعل أحماض المعدة تفيض.









لذلا فأن الحل هو الاعتماد علي اسرع علاج منزلي للحموضة فإذا واجهت هذه المشكلة أكثر من مرتين في الأسبوع ، فمن المحتمل أن تكون لديك مشكلة حموضة خطيرة الارتجاع الحمضي





ولذلك فأن الاعتماد على اسرع علاج منزلي للحموضة يمكن أن يعالج من الحموضة في أي وقت أو في أي مكان ، فلا يمكن أن يكون لديه خيار مراجعة الطبيب. وبالتالي ، تحتاج إلى العثور على مساعدة في المنزل والتي يمكن أن توفر راحة سريعة. فيما يلي نوعان من العلاجات المنزلية السهلة والفعالة التي ستخفف من مشاكل الجهاز الهضمي.





1. عصير الصبار

عادة ما يستخدم الصبار ، المعروف بخصائصه الطبية ، للتخفيف من الالتهابات الجلدية والحروق. يمكن أن يساعد اللب من النبات أيضًا في الحفاظ على أمعائك نظيفة وخالية من السموم. يحتوي الصبار على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومحملة بالفيتامينات القوية والأحماض الأمينية التي تقلل من مستويات الحموضة وتبرد الجسم. وبالتالي ، يتم استخدامه كأحد الخيارات





الطريقة :

- استخرج اللب من أوراق الصبار وامزجه بالماء. تناولها 2-3 مرات في اليوم للإراحة.





2. علاج التوابل قوية

على الرغم من أن التوابل قد تسبب حرقة المعدة ، إلا أن بعض توابل المطبخ قد تساعدك على التخلص من الحموضة. تقليديا أيضا ، تم الاعتماد على عوامل النكهة الأساسية مثل بذور الكمون (جيرا) والهيل والقرفة ومسحوق الزنجبيل لخصائصها القوية المضادة للالتهابات. بذور الكمون ، على وجه الخصوص ، لها خصائص قوية يمكن أن تساعدك على التخلص من مشاكل الانتفاخ.





الطريقة : في قدر ، يُغلى بعض الماء (كوب واحد). أضف التوابل مثل بذور الكمون والهيل والزنجبيل والقرنفل إليه. دع الخليط يغلي ببطء وبمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بتبريده.





يمكنك أيضًا تناول العصير المستخرج من الأناناس الطازج في أوقات الحاجة. يحتوي الأناناس على الفيتامينات والمعادن والبروملين ، وهو إنزيم يساعد على التحكم في مستويات حمض الهيدروكلوريك في معدتك ، مما يمنع ارتجاع الأحماض.





كما ان اسرع علاج للحموضة يمكن ان تطبقه من خلال تجنب الاستلقاء على الفور. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحموضة. بدلًا من ذلك ، اجلس لمدة 30-40 دقيقة على الأقل بعد كل وجبة أو قم بالمشي السريع لمدة 10-15 دقيقة.





-تجنب شرب المشروبات الغازية والمشروبات الغازية لأنها تزعج مستويات الحموضة في معدتك.

- يجب أيضًا تجنب عصائر الحمضيات (مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت) خاصةً عندما تعاني من الحموضة. لأنها حمضية للغاية ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الارتجاع في معدتك.