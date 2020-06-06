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أخبار البلد

كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم

السبت 06/يونيو/2020 - 05:13 م
نقل العالقين
نقل العالقين
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حمادة خطاب
وجه وزيـــــر النقـــل الفريق مهنــدس كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) بالدفع بـ 10 حافلات سوبـر چيت فاخـرة  لنقـــل الأشقاء الأردنيين العـالقين في مصر من القاهرة والاسكندرية الي ميناء نويبع منها إلي الأردن.

كما وجه الوزير بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة لنقل الركاب من ميناء نويبع الي ميناء العقبة الاردني وذلك بإجمالي 335 راكبا.

يأتي ذلك مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات علي الركاب.
كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم
كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم
كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم
كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم
كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم
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