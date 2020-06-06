كامل الوزير يوجه بنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى بلادهم

وجه وزيـــــر النقـــل الفريق مهنــدس كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) بالدفع بـ 10 حافلات سوبـر چيت فاخـرة لنقـــل الأشقاء الأردنيين العـالقين في مصر من القاهرة والاسكندرية الي ميناء نويبع منها إلي الأردن.







كما وجه الوزير بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة لنقل الركاب من ميناء نويبع الي ميناء العقبة الاردني وذلك بإ جمالي 335 راكبا.



