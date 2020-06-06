أخويا وصديق عمري.. هانى شاكر ينعى الملحن أشرف سالم









نعى الفنان هانى شاكر عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وكتبت هانى شاكر: "انا لله وانا اليه راجعون انعي اخويا وصديق عمري الملحن اشرف سالم ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان 🙏🙏🙏"







توفي الملحن أشرف سالم، الخميس الماضي، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.







يذكر أن أخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يا رب يا رب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضي.







الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منهم، سميرة سعيد، محمد منير، آمال ماهر، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، جنات، كارمن سليمان".





