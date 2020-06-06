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أخبار العالم

مظاهرات في بيروت احتجاجاً على التردي الاقتصادي وسلاح حزب الله.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 05:03 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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قسم الخارجي
احتلت أعداد كبيرة من المتظاهرين شوارع العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، للاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية المتردية بينما تجمعت أعداد أخرى من أنصار حزب الله لردع المتظاهرين، فيما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعا لأي احتكاك.

وبحسب قناة "العربية"، بدأ المتظاهرون جولة جديدة من الاحتجاجات بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة ‏الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.

وأفاد منظمون من الحراك بأن احتجاجات اليوم لن تطالب فقط بمعالجة الهموم المعيشية، إنما ستطالب، وللمرة الأولى، بنزع سلاح ميليشيا حزب الله.

وأضافت القناة أن قوى الأمن اللبنانية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما حاول الجيش الفصل بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وآخرين تابعين لحركة "أمل" والتي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والذين كانوا يتوجهون إلى وسط بيروت وهم يهتفون بشعارات طائفية.

وتجمع اللبنانيون منذ صباح اليوم في مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال، حيث انطلقت عشرات الحافلات من ساحة النور في طرابلس وكسروان والمتن، إلى بيروت والبقاع وحتى الجنوب حيث يستعد المتظاهرون في النبطية وصيدا لتسيير موكب باتجاه ساحة الشهداء في بيروت.

ويسعى المتظاهرون لتذكير السلطة بأنّهم متمسكون بمطالبهم، بعد أن خذلتهم الحكومة الجديدة بفشلها في تحقيق أي إنجاز ملموس على مستوى الأزمات التي تعصف بلبنان سياسيًا وماليًا.
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