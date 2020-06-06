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رياضة

4 لاعبين .. كارتيرون يبلغ مجلس الإدارة بأسماء الراحلين عن الزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، علي إخطار مجلس الإدارة بالقائمة المبدئية للراحلين عن الفريق الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي، أن "كارتيرون" أعد قائمة مبدئية باللاعبين الراحلين، بشكل رسمي، نظرا لعدم احتياجه لهم خلال الموسم المقبل، في حال إلغاء الموسم الحالي، وعدم استكمال الدوري.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني، أرسل أربعة أسماء للمجلس وهم الكونغولي كابونجو كاسونجو، ومحمد عنتر وعمر السعيد، وكريم بامبو، من أجل تسويقهم الفترة المقبلة وعدم الاعتماد عليهم مستقبلا.

وشدد المصدر، أن "كارتيرون" أعد قائمة أيضا باللاعبين الذي يرغب التعاقد معها، وبالفعل بدأ المجلس في التحرك للتعاقد معهم سواء المحليين أو اللاعبين الأجانب.

وحرص مسؤولو نادي الزمالك علي استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن ضم حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا  لضم التونسي حمزة المثلوثي خلال الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.
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