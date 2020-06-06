4 لاعبين .. كارتيرون يبلغ مجلس الإدارة بأسماء الراحلين عن الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، علي إخطار مجلس الإدارة بالقائمة المبدئية للراحلين عن الفريق الفترة المقبلة.
وأكد مصدر مطلع داخل النادي، أن "كارتيرون" أعد قائمة مبدئية باللاعبين الراحلين، بشكل رسمي، نظرا لعدم احتياجه لهم خلال الموسم المقبل، في حال إلغاء الموسم الحالي، وعدم استكمال الدوري.
وأضاف المصدر، أن المدير الفني، أرسل أربعة أسماء للمجلس وهم الكونغولي كابونجو كاسونجو، ومحمد عنتر وعمر السعيد، وكريم بامبو، من أجل تسويقهم الفترة المقبلة وعدم الاعتماد عليهم مستقبلا.
وشدد المصدر، أن "كارتيرون" أعد قائمة أيضا باللاعبين الذي يرغب التعاقد معها، وبالفعل بدأ المجلس في التحرك للتعاقد معهم سواء المحليين أو اللاعبين الأجانب.