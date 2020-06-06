4 لاعبين .. كارتيرون يبلغ مجلس الإدارة بأسماء الراحلين عن الزمالك

وأكد مصدر مطلع داخل النادي، أن "كارتيرون" أعد قائمة مبدئية باللاعبين الراحلين، بشكل رسمي، نظرا لعدم احتياجه لهم خلال الموسم المقبل، في حال إلغاء الموسم الحالي، وعدم استكمال الدوري.