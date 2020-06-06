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محافظات

مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 06:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
 باشرت لجنه المرور والمتابعة على مستشفيات الفرز بالدقهلية اليوم السبت  اعمالها بالمرور على مستشفيات  دكرنس العام والصدر بدكرنس كمستشفيات للفرز  لمواجهة فيروس كورونا، 

جاء ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الاخير والذى عقد برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس  والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر ، تنفيذا لتكليفات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وقال محافظ الدقهلية ان  المرور على المستشفيات المشار اليها استهدف الوقوف على مدى كفاية الاطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وايضا الاسرة الازمة للمرضى ،و اللجنة ستستمر فى اعمالها على مدار اسبوعين كاملين لتغطية كافة مستشفيات الفرز بنطاق المحافظة والبالغ عددها ٢٨ مستشفى .

واشار  المحافظ الى انه سبق  اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت اشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة السيد نائب المحافظ  وان اللجنة تقوم يوميا برفع تقارير بنتائج المرور اليومى  للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال  اية مشكلات طارئه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الاجهزة المعنيه.

جدير بالذكر ان اللجنة المشار اليها سبق وان  انتهت خلال الايام الماضية  من المرور على  مستشفيات شملت مستشفيات المنصورة التخصصى وسندوب للتامين الصحى وصدر وحميات المنصورة والمنصورة الدولى، وكذا ثلاثة مستشفيات بالسنبلاوين  ومستشفيات بلقاس وجمصة وشربين ويذكر ان اللجنة تضم  في عضويتها وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية،ومدير مكافحة العدوى ،ومدير إدارة التفتيش المالي والاداري بمديرية الصحة ،وعضو التفتيش الصيدلي ،وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري ،وكيل إدارة الشئون القانونية وكما ان اللجنه لها ان تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها..
مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور
مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور
مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور
مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور
مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور
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