مواجهة كورونا.. لجنة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا فى الدقهلية تتابع ٢٨ مستشفى خلال أسبوعين.. صور

باشرت لجنه المرور والمتابعة على مستشفيات الفرز بالدقهلية اليوم السبت اعمالها بالمرور على مستشفيات دكرنس العام والصدر بدكرنس كمستشفيات للفرز لمواجهة فيروس كورونا،





جاء ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الاخير والذى عقد برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر ، تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .





وقال محافظ الدقهلية ان المرور على المستشفيات المشار اليها استهدف الوقوف على مدى كفاية الاطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وايضا الاسرة الازمة للمرضى ،و اللجنة ستستمر فى اعمالها على مدار اسبوعين كاملين لتغطية كافة مستشفيات الفرز بنطاق المحافظة والبالغ عددها ٢٨ مستشفى .





واشار المحافظ الى انه سبق اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت اشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة السيد نائب المحافظ وان اللجنة تقوم يوميا برفع تقارير بنتائج المرور اليومى للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال اية مشكلات طارئه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الاجهزة المعنيه.



