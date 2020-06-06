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برلمان

أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه.. تعرف على صلاحيات مجلس الشيوخ وفقا للدستور

السبت 06/يونيو/2020 - 06:16 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
مجلس الشيوخ سيتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ، مشروع قانون جديد أعلن ائتلاف الأغلبية " دعم مصر " على لسان رئيس النائب عبد الهادى القصبى التقدم به غدا إلى مجلس النواب .

ويعتبر مشروع القانون الخاص بالشيوخ مستوفى فيه الشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية ، وهذا ما أكد عليه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية " دعم مصر ".


وينشر "صدى البلد" كل ما يتعلق بتشكيل مجلس الشيوخ وصلاحياته فى الدستور.

صلاحيات مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
 
تشكيل مجلس الشيوخ

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
 
طريقة انتخاب مجلس الشيوخ

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
 
شروط الترشح لمجلس الشيوخ

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسه وثلاثين سنة ميلادية.
 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
 
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
 
كما نص الدستور على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
 
وكان قد عقد ائتلاف "دعم مصر" جلسات حوار مجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسىية خلال الشهور الماضية للوصول للشكل الأمثل لتعديلات قانون الانتخابات.
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