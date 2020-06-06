استئناف المفاوضات المصرية الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية

كشف المهندس خالد الفقى ،عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية،عن استئناف مفاوضات بين النصر للسيارات و شركة صينية بشأن انتاج سيارة كهربائية.
وقال الفقى ل"صدى البلد" إنه تم استئناف المفاوضات بين شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة المعدنية و شركة دونج فينج الصينية حول انتاج سيارة كهربائية على خطوط النصر بعد توقفها يناير الماضى نتيجة ظهور فيروس كورونا فى مقاطعة وهان الصينية التى يقع فيها مقر الشركة حيث تعطلت جميع الانشطة الاقتصادية فى المدينة.
وفى فبراير الماضى قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، أن المفاوضات مع شركة دونح فينج الصينية بشأن انتاج سيارة كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات ستستغرق شهورا
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و كان من المقرر توقيع مذكرة التفاهم بين مذكرة التفاهم بين النصر للسيارات و الشركة الصينية فى يناير الماضى و تأجلت نتيجة ظهور فيروس كورونا.
ملامح استراتيجية تطوير النصر للسيارات
واستعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، يناير الماضى استراتيجية الوزارة بشأن صناعة السيارات من خلال تطوير شركة النصر لصناعة السيارات أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.
انتاج 25 الف سيارة ركوب كهربائية
ويتمثل المشروع الرئيسي لتطوير شركة النصر للسيارات في إنتاج سيارات ركوب كهربائية تحت العلامة التجارية العريقة لإعادة إحياء الشركة المتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية.
وتستهدف استراتيجية التطوير إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الصينية في صناعة السيارات
الحوافز المقترحة
وتضمنت خطة التطوير إعداد حزمة من المحفزات المقترحة لتشجيع السيارات الكهربائية وخلق الطلب عليها، ومنها عمل برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود فى عام 2006 يستهدف 3% سنويا من الأسطول، وإحلال سيارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها، بالإضافة إلى منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بشرط أن تتميز بمدى سير التى تسير أكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة، إلى جانب قيام وزارة الكهرباء بإنشاء 3 آلاف محطة شحن سنويًا بقدرة 50 كيلووات لفترة 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى يضمن تحقيق عائد معقول على الاستثمار، وذلك مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب خريطة محددة.
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وذكر وزير قطاع الاعمال ، أن هناك عرضين بشأن إنتاج السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود بشركة النصر للسيارات إلى جانب إنتاج السيارات الكهربائية وذلك لاستغلال كامل أرض المصنع، أحدهما مستثمر مصري والآخر آسيوي، حيث يستهدف الأول (المحلي) الوصول إلى طاقة إنتاجية نحو 70 ألف سيارة سنويا بينها 50 ألفًا (أقل من 1000 سي سي) ما يسمى بديل التوك توك، والثاني (الآسيوي) يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 50 ألف سيارة.
قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ديسمبر الماضى بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصنع النصر للوقوف على حالة المعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.
وقال الفقى ل"صدى البلد" إنه تم استئناف المفاوضات بين شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة المعدنية و شركة دونج فينج الصينية حول انتاج سيارة كهربائية على خطوط النصر بعد توقفها يناير الماضى نتيجة ظهور فيروس كورونا فى مقاطعة وهان الصينية التى يقع فيها مقر الشركة حيث تعطلت جميع الانشطة الاقتصادية فى المدينة.
وفى فبراير الماضى قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، أن المفاوضات مع شركة دونح فينج الصينية بشأن انتاج سيارة كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات ستستغرق شهورا
أقرا ايضا ..رئيس القابضة المعدنية: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للسيارات
و كان من المقرر توقيع مذكرة التفاهم بين مذكرة التفاهم بين النصر للسيارات و الشركة الصينية فى يناير الماضى و تأجلت نتيجة ظهور فيروس كورونا.
ملامح استراتيجية تطوير النصر للسيارات
واستعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، يناير الماضى استراتيجية الوزارة بشأن صناعة السيارات من خلال تطوير شركة النصر لصناعة السيارات أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.
انتاج 25 الف سيارة ركوب كهربائية
ويتمثل المشروع الرئيسي لتطوير شركة النصر للسيارات في إنتاج سيارات ركوب كهربائية تحت العلامة التجارية العريقة لإعادة إحياء الشركة المتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية.
وتستهدف استراتيجية التطوير إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الصينية في صناعة السيارات
الحوافز المقترحة
وتضمنت خطة التطوير إعداد حزمة من المحفزات المقترحة لتشجيع السيارات الكهربائية وخلق الطلب عليها، ومنها عمل برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود فى عام 2006 يستهدف 3% سنويا من الأسطول، وإحلال سيارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها، بالإضافة إلى منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بشرط أن تتميز بمدى سير التى تسير أكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة، إلى جانب قيام وزارة الكهرباء بإنشاء 3 آلاف محطة شحن سنويًا بقدرة 50 كيلووات لفترة 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى يضمن تحقيق عائد معقول على الاستثمار، وذلك مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب خريطة محددة.
أقرا ايضا..النصر للسيارات| مصر تستهدف تصنيع 25 ألف سيارة كهربائية محليا
وذكر وزير قطاع الاعمال ، أن هناك عرضين بشأن إنتاج السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود بشركة النصر للسيارات إلى جانب إنتاج السيارات الكهربائية وذلك لاستغلال كامل أرض المصنع، أحدهما مستثمر مصري والآخر آسيوي، حيث يستهدف الأول (المحلي) الوصول إلى طاقة إنتاجية نحو 70 ألف سيارة سنويا بينها 50 ألفًا (أقل من 1000 سي سي) ما يسمى بديل التوك توك، والثاني (الآسيوي) يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 50 ألف سيارة.
قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ديسمبر الماضى بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصنع النصر للوقوف على حالة المعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.