خالد الفقي: شركات قطاع الأعمال لها دور تاريخي وقت الحروب والأزمات

أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، بالدور الوطني الذي تقوم به شركات القطاع العام ، خلال هذه المحنة التي تمر بها مصر والعالم أجمع، والمتمثلة في تفشي فيروس كورونا ، موضحة أن هذا الدور هو إمتداد طبيعي لتاريخ طويل من الدعم والمساندة التي قدمها "القطاع العام" للدولة المصرية وقت المحن والأزمات والحروب ،في الوقت الذي ثبت فيه غياب دور حقيقي ودائم للقطاع الخاص .





وضربت "النقابة العامة" العديد من الأمثلة العملية والميدانية ،في بيان أصدرته اليوم الأحد ،فشركة الحديد والصلب الوطنية –حسب البيان- هي الوحيدة في مصر التي التي تمتلك الأفران العالية التي تعتمد على خام الحديد المستخرج من باطن الأرض "بالواحات"،و تواصل دورها الوطني بالعمل والإنتاج ،حيث يعمل عمالها على مدار الـ24 ساعة متواصلة بنظام "الورادي" ،وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية ضد "كورونا" ،وتدعم الشركة المستشفيات ،والجهات الطبية بالأكسجين اللازم الناتج عن عمل متواصل لمحطتين أكسجين تعملان بلا توقف لمواجهة "الأزمة" ،كما أن "الشركة" جاهزة لتوفير الصاج بالكميات المطلوبة، وتصنيع أسطوانات الأكسجين لدعم الأماكن التي حددتها الدولة كحجر صحي.





وأشارت "النقابة العامة" في بيانها إلى أن دور شركة الحديد والصلب تاريخي ،فقد ظهر جليًا في بناء السد العالي سنة 1960، وكذا في بناء حائط الصواريخ بعد نكسة يونيو 1967 حتى تحقيق النصر في أكتوبر 1973، حيث ساهمت في بناء ما دمرته الحرب أو بناء حوائط الصواريخ والحصون العسكرية، بعدما زادت معدلات الإنتاج إلى 1.5 مليون طن أواخر الستينات، وتنوع إنتاجها بين الصلب والألواح والقضبان والفلنكات الحديدية وبلنجات السكك الحديدية.





وتطرق البيان إلى العمل المتواصل الأن في مجمع الألمونيوم بنجع حمادي في صعيد مصر ،حيث يضرب العمال أروع الأمثلة في إتباع الإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا،بعد تصميم وتنفيذ وتصنيع وحدات تعقيم ،ويقوم العمال في الوقت ذاته بتقسيم العمل بينهم،والحرص على مواصلة الإنتاج ليكون رهن إشارة الدولة المصرية وشعبها إذا تطلب الأمر ذلك ،وقالت "النقابة" أن هذا الدور الوطني إمتداد أيضا لتاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 50 عامًا مرت على قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصربتخصيص 5000 فدان فى صحراء «هو» بنجع حمادى، شمال قنا، لإقامة منطقة صناعية، عبارة عن مجمع لإنتاج الألومنيوم، يقوم على استغلال الفائض من كهرباء السد العالى، وبعد 9 سنوات من الإنشاء، وبالتحديد فى 27 أكتوبر 1975، بدأت خطوط إنتاج أكبر قلاع الصناعة فى الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية 166 ألف طن سنويًا،لتكونت السند الصلب للدولة في كل الأزمنة.





واوضح بيان النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية أن الدور الوطني لشركات القطاع العام لا يقتصر فقط على الصناعات الثقيلة،ولكن نرى الأن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وهي تقوم بتحويل خطوط إنتاجها إلى صناعة الكمامات لحماية الناس من "الفيروس" ،كما قامت شركات الكيماويات والأدوية بتصنيع كافة أنواع المطهرات و عبوات الكحول الأيثيلى،وتعمل شركات المقاولات العامة في مشروعات الدولة بمواصلة البناء والتعميير،وأيضا الشركات العامة في مجال الصناعات الغذائية التي توفر للشعب كل ما يحتاجه من غذاء .



