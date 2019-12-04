النصر للسيارات| مصر تستهدف تصنيع 25 ألف سيارة كهربائية محليا

تستهدف الحكومة المصرية تصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية محليا بالتعاون مع شركة شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات؛ حيث إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال يناير 2020.



جاء ذلك خلال مباحثات موسعة بين هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.



واستعرض الوزير نتائج زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب المدير العام لشركة دونج فينج، والتي شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركتي النصر والهندسية للسيارات وعدد من قيادات الوزارة.



وقد أكد الوزير أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.



من ناحية أخرى، عقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور وفد الشركة الصينية وقيادات الوزارتين للتباحث حول سبل توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية من خلال محطات الشحن، وذلك في إطار الحرص على تذليل أي معوقات وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشروع لما له من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.