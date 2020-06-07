قراءة الكتالوج جيدا .. أسباب خروج السيارة من الضمان

يحذر توكيل السيارات من صيانة السيارة خارجه، حتى لا تخرج السيارة من الضمان وتجنبا لعدم إلغائه، وهناك أسباب لخروج السيارة من الضمان في حالة عدم انتهائه خاصة وضع زيت الموتور أو زيت الفتيس أو تركيب لبمات الزينون خارج التوكيل.

ويعتبر السبب الرئيسي لخروج السيارة من الضمان هو عدم قراءة العميل لكتالوج السيارة بشكل جيد.

واشار أحد الخبراء إلى أن أغلب العملاء يعتمدون على ما ينشر على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا ويتركون الوثيقة الأصلية التي تسجل حقوقه .

وأضاف أحد الخبراء أن السبب الثاني هو عدم التزام صاحب السيارة بالصيانات في مواعيدها، موضحا أن بعض العملاء يهملون الصيانة طالما السيارة تعمل بشكل جيد وهذا أخطر ما يمكن.





أما من الأسباب الشهيرة أيضا هو سوء استخدام السيارة، وذلك بالسير في الرمل أو الصحراء أي استخدام سيارة عادية في طرق غير مؤهلة أو طرق وعرة .

وأكد أحد الخبراء أن الكثير من الخلافات التي تحدث عندما يقرر مركز الصيانة أن السبب الرئيسي هو سوء استخدام، لذلك فإن يسلتزم جهة ثالثة محايدة يتم تشكيلها، وذلك من أجل الفصل بين العمل ومركز الخدمة.

وينصح الخبراء أصحاب السيارات دائما بمعرفة كل شئ في كتالوج السيارة والمواظبة على الصيانة الدائمة لها.