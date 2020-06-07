AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قراءة الكتالوج جيدا .. أسباب خروج السيارة من الضمان

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

يحذر توكيل السيارات من صيانة السيارة خارجه، حتى لا تخرج السيارة من الضمان وتجنبا لعدم إلغائه، وهناك أسباب لخروج السيارة من الضمان في حالة عدم انتهائه خاصة وضع زيت الموتور أو زيت الفتيس أو تركيب لبمات الزينون خارج التوكيل.

 

ويعتبر السبب الرئيسي لخروج السيارة من الضمان هو عدم قراءة العميل لكتالوج السيارة بشكل جيد.

 

واشار أحد الخبراء إلى أن أغلب العملاء يعتمدون على ما ينشر على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا ويتركون الوثيقة الأصلية التي تسجل حقوقه .

 

وأضاف أحد الخبراء أن السبب الثاني هو عدم التزام صاحب السيارة بالصيانات في مواعيدها، موضحا أن بعض العملاء يهملون الصيانة طالما السيارة تعمل بشكل جيد وهذا أخطر ما يمكن.


أما من الأسباب الشهيرة أيضا هو سوء استخدام السيارة، وذلك بالسير في الرمل أو الصحراء أي استخدام سيارة عادية في طرق غير مؤهلة أو طرق وعرة .

 

وأكد أحد الخبراء أن الكثير من الخلافات التي تحدث عندما يقرر  مركز الصيانة أن السبب الرئيسي هو سوء استخدام، لذلك فإن يسلتزم  جهة ثالثة محايدة يتم تشكيلها، وذلك من أجل الفصل بين العمل ومركز الخدمة.

 

وينصح الخبراء أصحاب السيارات دائما بمعرفة كل شئ في كتالوج السيارة والمواظبة على الصيانة الدائمة لها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الوقت الأنسب لصيانة السيارة

الغسيل الآلي لا يحقق النظافة الكاملة للسيارة

تجنب هذه الأخطاء أثناء ازدحام المرور

أعطال شائعة تصيب السيارات الجديدة.. احذرها

سلبيات السيارات الحديثة وقلة اعتمادياتها

ترشيحاتنا

نجا بأعجوبة .. صدى البلد ينشر صورا جديدة من حادث سيارة أيمن أشرف .. شاهد

إصابة مدرب فريق شباب الأهلي بفيروس كورونا

بعد أنباء عن وساطة أسامة هيكل.. الأعلى للإعلام ردًا على أزمة مذيعات النهار: نرفض تدخل أى جهة

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

4 لاعبين .. كارتيرون يبلغ مجلس الإدارة بأسماء الراحلين عن الزمالك

بعد تلميحات لرحيله عن الفريق.. لاعب الأهلي يحتفل بالعيد الوطني للسويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف

بإطلالة مبهجة.. مايان السيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام