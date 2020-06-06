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أعداء وخونة | أحمد موسى: حملات الإخوان على السوشيال ميديا غير مؤثرة فى مصر

السبت 06/يونيو/2020 - 09:34 م
احمد موسي
احمد موسي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية متواجدة في السجن والدولة المصرية لا تهتز بسبب حملات ولجان إلكترونية  على السوشيال ميديا.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نحن على علم بقيمة الدولة المصرية وما تفعله للحفاظ على امن واستقرار الوطن".

وتابع :"  الخونة والعملاء والجواسيس يهدفون إلى اسقاط مصر ولا يصح أن نسير خلف أعداء يتمنون الشر لمصر".

وأكمل:"  عناصر الإخوان الإرهابيين مثل اسرائيل وهم اعداء بالنسبة لنا ".

وأكمل موسى:"   جماعة الإخوان الإرهابية مجموعة من المرتزقة الخونة لا يطبقون شرع الله".
   
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