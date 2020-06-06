أعداء وخونة | أحمد موسى: حملات الإخوان على السوشيال ميديا غير مؤثرة فى مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية متواجدة في السجن والدولة المصرية لا تهتز بسبب حملات ولجان إلكترونية على السوشيال ميديا.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نحن على علم بقيمة الدولة المصرية وما تفعله للحفاظ على امن واستقرار الوطن".





وتابع :" الخونة والعملاء والجواسيس يهدفون إلى اسقاط مصر ولا يصح أن نسير خلف أعداء يتمنون الشر لمصر".





وأكمل:" عناصر الإخوان الإرهابيين مثل اسرائيل وهم اعداء بالنسبة لنا ".



