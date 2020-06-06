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تعليم

98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 09:32 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بلغت ٩٨٪؜.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد إجتاز هذه الامتحانات مليون و١٥٥ ألفا من الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه تم حجب حوالي ٢٥ ألف نتيجة فقط ، لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو لمشاكل تقنية أثناء الامتحان. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي المعلنة اليوم للفصل الدراسي الثاني فقط ،  أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بخصوص نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 .

وقال وزير التربية والتعليم : إلى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .. كل من ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات او الألوان الظاهرة في النتيجة) فهو "ناجح ومنقول إلي الصف الأعلي".

وأضاف وزير التربية والتعليم : من حجبت نتيجته ، عليه أن يرسل إلينا وصف للحالة علي الرابط الذي سيتم نشره هذا الاسبوع ، لكي نبحث حالته وتقرر ما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الأول والصف الثاني الثانوي 2020 في المحافظات
98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل
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