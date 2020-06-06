98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بلغت ٩٨٪.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد إجتاز هذه الامتحانات مليون و١٥٥ ألفا من الطلاب.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه تم حجب حوالي ٢٥ ألف نتيجة فقط ، لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو لمشاكل تقنية أثناء الامتحان.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي المعلنة اليوم للفصل الدراسي الثاني فقط ، أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بخصوص نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 .