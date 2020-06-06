98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بلغت ٩٨٪؜.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد إجتاز هذه الامتحانات مليون و١٥٥ ألفا من الطلاب.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه تم حجب حوالي ٢٥ ألف نتيجة فقط ، لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو لمشاكل تقنية أثناء الامتحان.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي المعلنة اليوم للفصل الدراسي الثاني فقط ، أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.





و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بخصوص نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 .





وقال وزير التربية والتعليم : إلى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .. كل من ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات او الألوان الظاهرة في النتيجة) فهو "ناجح ومنقول إلي الصف الأعلي".





وأضاف وزير التربية والتعليم : من حجبت نتيجته ، عليه أن يرسل إلينا وصف للحالة علي الرابط الذي سيتم نشره هذا الاسبوع ، لكي نبحث حالته وتقرر ما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني.



