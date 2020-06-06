AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مواضع رفع اليدين في الصلاة.. أمين الفتوى يوضح 4 أمور

السبت 06/يونيو/2020 - 09:42 م
مواضع رفع اليدين
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. أمين الفتوى يوضح 4 أمور
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد مواضع لرفع اليدين في الصلاة، أولاها: عند دخول الإنسان الصلاة، وبالتحديد مع تكبيرة الإحرام، فينوي الشخص الصلاة، ويرفع يديه عند قوله " الله أكبر".

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما مواضع الركوع في الصلاة؟» عبر قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أن الموضع الثاني لرفع اليدين في الصلاة: عند الركوع بعد قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو الفاتحة فقط في الركعتين الثالثة والرابعة، والموضع الثالث: عند الاعتدال من بعد قول " سمع الله  لمن حمده" ، و الرابع: عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء: المصلى يضع يده اليمني على يده اليسرى، ويجعل السبابة والوسطى على رسغ يده اليسرى، لافتًا: هذه هئية للصلاة؛ فلم لم يفعلها المسلم تكون صلاته صحيحة ولا إثم عليه.


حكم رفع اليدين في الصلاة: 

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رفع اليدين في الصلاة سُنة وهيئة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لو لم يرفع الإنسان يديه في الصلاة، فستكون صحيحة. 

وأوضح «عثمان»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟»، أن سيدنا عبدالله بن عمر حفظ فيها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة مواضع في الصلاة يرفع فيها اليد: عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام من الركوع، وعند الركوع، ثم بعد ذلك عند القيام من التشهد من الركعة الثانية ؛ فهذه أربعة مواضع، تتكرر هذه المواضع عند رفع اليدين في الصلاة. 

أيهما أولا النزول باليدين أم الركبتين عند السجود: 

أرسل شخص سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التبع للأزهر الشريف يقول فيه: "ما كيفية النزول في السجود للصلاة؟ أأنزل بيديَّ أولًا أم بقدمي " ؟. 

ردت لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: إن السجود ركن من أركان الصلاة وقد اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في كيفية النزول إلـى السجود فمنهم من اختار النزول بالركبتين أولا ومنهم من اختار النزول باليدين.

وتابعت اللجنة: " الخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلي بالـ يديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس، والخلاف سائغ والمسألة محتملة".


الإفتاء توضح الـ "سبعة أعظم" عند السجود في الصلاة: 

نبه الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن عدد الأعضاء التى يسجد بها المصلى سبعة أعضاء.

وواصل مدير الفتوى الشفوية، خلال برنامج فتاوى الناس، على فضائية الناس، أن الأعضاء هم: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين، لقوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة -وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، القدمين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما الصلاة ذات الجناحين؟ .. الإفتاء توضح

أيهما أولا النزول باليدين أم الركبتين عند السجود؟.. البحوث الإسلامية توضح

حكم السجود بغير سبب.. دار الإفتاء ترد

ما حكم عدم سجود المرأة الحامل فى الصلاة.. الإفتاء تجيب بالفيديو

ترشيحاتنا

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد ابنه

بإطلالة على البحر.. جيهان خليل تخطف أنظار متابعيها

فافيبيرا فير للخلاص من الفيروس.. عقار يقضي على كورونا في السعودية قريبا

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

القماش خطر | أخصائي صيدلة إكلنيكية: الكمامة N95 أفضل في الوقاية

AdvertisementS

أنا فى حجر منزلى.. الإعلامي حسام حداد يروى تفاصيل إصابته بكورونا .. فيديو

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. أول تعليق من ريم البارودي

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

ضبط وإحضار عريس في الصباحية بتهمة مخالفة قرار منع التجمعات

ألغت حكما سابقا .. الإدارية العليا ترفض تجديد جواز سفر أيمن نور

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد ابنه

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

يوجد فى السبانخ والبيض والجبن.. دراسة: فيتامين ك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

بالأسود والبرتقالي.. رزان مغربي تبهر متابعيها على إنستجرام