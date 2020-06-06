مواضع رفع اليدين في الصلاة.. أمين الفتوى يوضح 4 أمور

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"