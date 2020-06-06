AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعلان القاهرة.. رمزى رميح: الرئيس السيسي أحرج العالم ووضع الحل للأزمة الليبية

السبت 06/يونيو/2020 - 11:08 م
السيسي وحفتر
السيسي وحفتر
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المستشار رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، إن الدولة المصرية لها دور مهم ورئيسى فى حل الأزمة الليبيى.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى :"نعي جيدا من هى أرض الكنانة، والدور الكبير الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على مصر ودول المنطقة"، مشددًا على أن مبادرة مصر جامعة مانعة ما كانت لترى النور لولا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أحرج العالم.

وأضاف "الرميح " أن المبادرة المصرية هى مبادرة متكاملة وجامعة مانعة،: "ما كانت لترى النور إلا بعد أن قام الرئيس المصرى والدبلوماسية المصرية بجولات مكوكية فى العديد من الدول الإقليمية أسفرت عن تصور جامع ومانع .. الرئيس السيسى أحرج العالم وتكلم بشكل حاسم وحازم بعدما اجتمع مع  120 سفير دولة".

وأكد "الرميح"، أن الرئيس السيسى عندما يتحدث؛ يصمت العالم، لأنه رجل دولة ومخابراتى وعسكري، يعلم متى يتحدث ومتى يصمت، وتابع: "تحدث الأسد المصرى واستمع له العالم.. الرئيس السيسى وضع تشخيصا حقيقيا للأزمة الليبية، ومبادرته أعطت دواء، ولذلك كل أشراف وأحرار ليبيا رحبوا بها، وفى المقابل الخونة عملاء تركيا رفضوها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من لجوء أي طرف لحلول عسكرية

برلمانية: مبادرة لحل الأزمة الليبية تؤكد حرص مصر على الأمن القومي العربي

الرميح: الدول الكبرى تدعم مبادرة مصر لحل الأزمة الليبية| فيديو

طالب بتنفيذ إعلان القاهرة فورًا.. الرميح: مصر مفتاح حل الأزمة الليبية| فيديو

لاعتماده كمبادرة نهائية لحل الأزمة الليبية.. الرميح: إعلان القاهرة في طريقه لمجلس الأمن

منعطف جيد للوصول إلى بر الأمان.. عبد الستار حتيتة: مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية ستحظى بدعم دولى..فيديو

ترشيحاتنا

تعافي الإعلامية إلهام نمر من فيروس كورونا

انقسام بشأن تحديد بطل المسابقة.. اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري

أزمة تضرب الزمالك بسبب عقد نجل فاروق جعفر.. ومصدر: اللاعب يتقاضى 6 ملايين جنيه

خلال 48 ساعة.. العربية: مصر تضغط للحصول على ضمانات لوقف إطلاق النار في ليبيا

لا يحتاج مسحة للتأكيد.. استشاري: مصاب كورونا بأعراض خفيفة لا ينقل العدوى بعد مرور 10 أيام .. فيديو

لا داعى للقلق.. عميد معهد القلب السابق يقدم روشتة لتجنب الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأوف شولدر.. لاميتا فرنجية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

هتقلب الموازين .. دراسة: اختلاف أعراض فيروس كورونا بين المصابين بسبب البصمة البروتينية

للرجال فقط .. 5 خطوات يجب اتباعها لـ بناء عضلاتك والحفاظ عليها في المنزل