إعلان القاهرة.. رمزى رميح: الرئيس السيسي أحرج العالم ووضع الحل للأزمة الليبية

قال المستشار رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، إن الدولة المصرية لها دور مهم ورئيسى فى حل الأزمة الليبيى.





وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى :"نعي جيدا من هى أرض الكنانة، والدور الكبير الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على مصر ودول المنطقة"، مشددًا على أن مبادرة مصر جامعة مانعة ما كانت لترى النور لولا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أحرج العالم.





وأضاف "الرميح " أن المبادرة المصرية هى مبادرة متكاملة وجامعة مانعة،: "ما كانت لترى النور إلا بعد أن قام الرئيس المصرى والدبلوماسية المصرية بجولات مكوكية فى العديد من الدول الإقليمية أسفرت عن تصور جامع ومانع .. الرئيس السيسى أحرج العالم وتكلم بشكل حاسم وحازم بعدما اجتمع مع 120 سفير دولة".





وأكد "الرميح"، أن الرئيس السيسى عندما يتحدث؛ يصمت العالم، لأنه رجل دولة ومخابراتى وعسكري، يعلم متى يتحدث ومتى يصمت، وتابع: "تحدث الأسد المصرى واستمع له العالم.. الرئيس السيسى وضع تشخيصا حقيقيا للأزمة الليبية، ومبادرته أعطت دواء، ولذلك كل أشراف وأحرار ليبيا رحبوا بها، وفى المقابل الخونة عملاء تركيا رفضوها".