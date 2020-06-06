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فن

تحت شعار "مكملين معاكم".. وائل كافورى يحيى حفلا غنائيا "أون لاين".. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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شروق حمدى
يستعد النجم وائل كفورى لاحياء حفل غنائي "أون لاين" تحت شعار "مكملين معاكم" يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجارى في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بالمملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر

وياتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم او بعض المسارح الخاصة بهم للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد 

وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية اغنية "استشبهت فيكى" على موقع "يوتيوب"  وحققت نجاحا كبيرا اذ نالت الأغنية اعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى والاغنية من كلمات منير بوعساف الحان هشام بولس وتوزيع دانى حلو 

و تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .

يذكر أن آخر الحفلات الغنائية التي تم بثها على طريق "اللايف" هو حفل النجمة اللبنانية اليسا، التي ظهرت خلاله بإطلالة جريئة وقدمت خلاله، عددًا من أبرز أغانيها من بينها، "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.

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