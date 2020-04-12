من زمان لادقنا طعم الفرح.. وائل كفورى يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة

هنّأ الفنان وائل كفورى الفنانة اليسا بأغنتها الجديدة "هغنى كمان وكمان" من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر





وقال كفورى من خلال تغريدته "غنّي كمان.. وكمان صَرلنا فترة ومن زمان لا دِقنا طعم الفرح ولا رقَصنا على الأحزان"









ومن ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.





وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الكليب مع إليسا كضيفة شرف وغنت ورقصت معها، وأيضا عدد من الأصدقاء المقربين وفيديوهات لايف من الجمهور وهم يغنون الأغنية.





"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".



