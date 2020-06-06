بعد إجرائه عملية جراحية.. مايا دياب: أشرف زكي نقيب ترفع له القبعة

وجهت الفنانة مايا دياب رسالة إلى الدكتور اشرف زكى نقيب الممثلين بعد خضوعه لعملية جراحية متمنية له الشفاء العاجل من وعكته الصحية الاخيرة التى تعرض لها





وغردت مايا عبرحسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر قائلة :"السلامة والشفاء العاجل لنقيب ترفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر"





واضافت مايا دياب "المخرج الدكتور الصديق المحبّ أشرف زكى ألف سلامة عليك ويرجّعك لينا أقوى"





كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب خلال الأيام الماضية يذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة





اقرا ايضا : مايا دياب وزياد برجى يستعدان لعمل فنى جديد.. تفاصيل







