AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إجرائه عملية جراحية.. مايا دياب: أشرف زكي نقيب ترفع له القبعة

السبت 06/يونيو/2020 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
وجهت الفنانة مايا دياب رسالة إلى الدكتور اشرف زكى نقيب الممثلين بعد خضوعه لعملية جراحية متمنية له الشفاء العاجل من وعكته الصحية الاخيرة التى تعرض لها

وغردت مايا عبرحسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر قائلة :"السلامة والشفاء العاجل لنقيب ترفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر"

واضافت مايا دياب "المخرج الدكتور الصديق المحبّ أشرف زكى ألف سلامة عليك  ويرجّعك لينا أقوى"

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب خلال الأيام الماضية يذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة



السلامة والشفاء العاجل لنقيب تُرفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر، المخرج الدكتور الصديق المحبّ والذي أُحب د. #أشرف_زكي ،ألف سلامة عليك 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرك ما سبت حد في محنة .. أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

بعد إجرائه عملية جراحية.. إنجي علي تطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

فيفي عبده لـ متابعيها: ادعوا لـ أشرف زكي.. شاهد

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ أشرف زكي

عمرو سعد يطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

بعد إجرائه عملية جراحية.. نجوم الفن يدعمون أشرف زكي برسائل إلكترونية

ترشيحاتنا

دقتها تتفوق على المَسحة.. استشاري يكشف عن وسيلة تثبت إصابتك بفيروس كورونا من عدمها.. فيديو

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

عودة للوراء.. إغلاق 39 مسجدا بالسعودية بسبب كورونا

هل يجوز للرجل مصافحة أخت الزوجة.. دار الإفتاء تجيب

بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

خلال 48 ساعة.. العربية: مصر تضغط للحصول على ضمانات لوقف إطلاق النار في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيكية.. وعد السعودية تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بالأوف شولدر.. لاميتا فرنجية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

هتقلب الموازين .. دراسة: اختلاف أعراض فيروس كورونا بين المصابين بسبب البصمة البروتينية