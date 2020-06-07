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ديني

حكم بناء المقابر دورين .. مستشار المفتي يوضح الضوابط الشرعية

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:01 ص
د.مجدي عاشور
د.مجدي عاشور
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لـ مفتي الجمهورية، إن بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة إذا لم يكن متاحا مكان آخر للدفن، لافتا الى أن إكرام الإنسان ميتا كإكرامه حيا فلا يجوز إهانته بالدفن فوقه دون ضرورة .

وأضاف عاشور، خلال البرنامج الإذاعي دقيقة فقهية : أنه لا يجوز عند وجود مقبرة بها جثث أموات أن يردم فوقها بتراب ليدفن فوقها، وان الواجب هنا للضرورة أن يبنى فوق المقرر قبة فاصلة ثم يبنى فوقها مقبرة أخرى مادام لا يوجد مكان آخر للدفن سوى هذا المكان.

حالة واحدة يجوز فيها بناء المنازل على المقابر

تلقى للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المشاهدين خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، مضمونه: "ما حكم بناء المنازل على القبور؟".

وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال، إن بناء المنازل على المقابر لا يجوز شرعا، لأن المقابر بعد دفن الميت فيها تصبح وكأنها وقف على صاحبها طالما أنها له أو أن صاحبها أذن لها بالدفن فيها قبل وفاته.

وأضاف أمين الفتوى، أنه في حالة رؤية الدولة لفعل مثل هذه الأشياء، فيجوز هنا بناء المنازل على المقابر ولكن بضوابط ومعايير وشروط محددة.

هل الحيض يمنع زيارة المقابر.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الحيض لايمنع زيارة المقابر، لكنه يمنع الصلاة وتلاوة القران والصيام، مشيرا إلى أن زيارة الحائض للمقابر لا حرج فيه.

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