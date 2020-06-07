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رياضة

أول تعليق من فاروق جعفر على تسريب عقد ابنه مع شباب الزمالك ..فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:59 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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ياسمين تيسير
علق فاروق جعفر عضو مجلس ادارة نادي الزمالك على واقعة تسريب عقد سيف فاروق جعفر نجم فريق الشباب في النادي خلال الساعات الماضية 

وأكد فاروق جعفر في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أنه لا يجوز ان يتم اقحام نجله للرد على تصريحات بعض الاشخاص بشان راتب احد الاعبين في احد الفرق المنافسه مشددا على انه لا يجوز ان يتم استخدام اللاعبين الشباب في قضايا بين اندية كبرى 


وأضاف فاروق جعفر أن نجله لا يحصل على 6 مليون جنيه في الموسم بينما يحصل على 750 الف جنيه حال تمكن من المشاركة في كافة مباريات فريق الشباب 

وأكمل أن هناك بعض اللاعبين الاخرين يحصلون على مبالغ متقاربه لـ ما يتقاضاه نجله 
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