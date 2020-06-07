أول تعليق من فاروق جعفر على تسريب عقد ابنه مع شباب الزمالك ..فيديو





وأكد فاروق جعفر في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أنه لا يجوز ان يتم اقحام نجله للرد على تصريحات بعض الاشخاص بشان راتب احد الاعبين في احد الفرق المنافسه مشددا على انه لا يجوز ان يتم استخدام اللاعبين الشباب في قضايا بين اندية كبرى









وأضاف فاروق جعفر أن نجله لا يحصل على 6 مليون جنيه في الموسم بينما يحصل على 750 الف جنيه حال تمكن من المشاركة في كافة مباريات فريق الشباب





وأكمل أن هناك بعض اللاعبين الاخرين يحصلون على مبالغ متقاربه لـ ما يتقاضاه نجله