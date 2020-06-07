صور من الطفولة.. شريف رمزي يفتح دولاب ذكرياته.. شاهد

شارك الفنان شريف رمزي جمهوره مجموعة من صوره في الطفولة عبر حسابه على "إنستجرام"،وكتب:"شفتوا الطفولة المشردة دي".

وحرص الفنان شريف رمزي على مشاركة جمهوره مايفعله في الحجر الصحي بصحبة أبنائه.

ونشر شريف رمزي صورا جديدة بصحبة أولاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

وكتب شريف رمزي معلقا على الصورة:بدأ الصيف الداخلي.

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ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يباركلك فيهم و يحفظهم.. منورين وشكلكم حلو اوي.. كلنا هنصيف في البانيو ".

وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.