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رياضة

بسبب تعديلات اللائحة.. رئيس نادي كوم حمادة ينتقد اتحاد الكرة ..فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:36 ص
عاصم مرشد، رئيس نادي
عاصم مرشد، رئيس نادي كوم حمادة مع الاعلامي هاني حتحوت
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حسن العمدة
قال عاصم مرشد، رئيس نادي كوم حمادة، إن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، تأخرت كثيرا فى إجراء تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأضاف عاصم مرشد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن الجبلاية تأخرت كثيرا فى إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي ومناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح عاصم مرشد، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية منعزلة تماما عن أعضاء الجمعية العمومية، وهناك تعتيم غير عادي على اللائحة.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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