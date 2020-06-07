بسبب تعديلات اللائحة.. رئيس نادي كوم حمادة ينتقد اتحاد الكرة ..فيديو

قال عاصم مرشد، رئيس نادي كوم حمادة، إن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، تأخرت كثيرا فى إجراء تعديلات لائحة النظام الأساسي.





وأضاف عاصم مرشد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن الجبلاية تأخرت كثيرا فى إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي ومناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.





وأوضح عاصم مرشد، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية منعزلة تماما عن أعضاء الجمعية العمومية، وهناك تعتيم غير عادي على اللائحة.



