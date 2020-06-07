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أخبار العالم

الكويت: المبادرة المصرية لحل الازمة الليبية تحقن دماء الأشقاء

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الكويت ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف اطلاق النار في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي - أن الكويت تؤكد دعمها الكامل للجهود الرامية لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل الى حل سياسي، وفقا لقرارات مجلس الامن، ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية الامم المتحدة، وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها.

وأكدت أنه انطلاقا من دعم الكويت ومساندتها لمبادرة الامين العام للامم المتحدة التي اطلقها في شهر مارس الماضي لوقف عالمي لاطلاق النار في جميع مناطق النزاعات، لتوحيد الجهود للتصدي لانتشار فيروس (كورونا)، تجدد اليوم مطالبها المستمرة للاطراف المتحاربة لوقف اطلاق النار في ليبيا، حقنا لدماء الاشقاء.
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