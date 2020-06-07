الكويت: المبادرة المصرية لحل الازمة الليبية تحقن دماء الأشقاء

أعلنت الكويت ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف اطلاق النار في ليبيا.





وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي - أن الكويت تؤكد دعمها الكامل للجهود الرامية لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل الى حل سياسي، وفقا لقرارات مجلس الامن، ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية الامم المتحدة، وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها.



