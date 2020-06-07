الصحة: نتائج علاج فيروس كورونا بالبلازما مبشرة جدا .. فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن تجربة البلازما في علاج مصابي فيروس كورونا هي واحدة من التجارب الناجحة.





وأضافت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لم يتم الانتهاء من الخطة البحثية الخاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا بالبلازما.





وتابعت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن من أهم التجارب المبشرة والناجحة في علاج فيروس كورونا هي تجربة البلازما، مشيرة إلى أننا مازالنا في فترة التجربة.





وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، أن تجربة البلازما لم تكن لجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولكن لحالات معينة فقط والحالات الأخرى سوف تشفى بأدوية فقط تجربة، مشيرة إلى أنه تم سحب البلازما من35 شخصا متعافى من كورونا حتى الآن.





وأشارت إلي أنه تم بالفعل حتى الآن الانتهاء من الجرعات ل 14 متبرعا و 12 مريضا، وتم شفاء 3 حالات من مصابي فيروس كورونا بفضل هذه البلازما.