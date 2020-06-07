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حوادث

ضبط المتهم بالتعدي على موظفين بواقعة فض فرح بأبو النمرس

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:00 ص
فض فرح بأبو النمرس
فض فرح بأبو النمرس
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص تعدى على موظفين بمجلس مدينة أبو النمرس أثناء قيامهم بفض حفل عرس لمخالفته قرار منع التجمعات.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بالجيزة بوجود حفل زفاف بإحدى القاعات الكائنة بطريق المريوطية بدائرة المركز، والتعدى على إثنين من موظفى مجلس المدينة أثناء محاولتهما فض الحفل.

بالفحص تبين أنه حال قيام الموظفين المشار إليهما بصرف المدعوين وغلق القاعة قام شخصان بالتعدى عليهما بالضرب محدثان إصابة بأحدهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة. وبالتنسيق مع مجلس المدينة تبين أن القاعة بدون ترخيص وتم ضبط مالكها، وكذا تنفيذ إزالة القاعة محل الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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