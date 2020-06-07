القبض على أحد المشتبه بهم في سرقة منزل رياض محرز

احتجزت قوات الشرطة الإنجليزية شابًا بتهمة الاشتباه في اشتراكه بعملية السطو على منزل نجم فريق مانشستر سيتي رياض محرز ، وسرقة أشياء ثمينة.





وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن قوات الشرطة احتجزت شابًا في الثامنة والعشرين من العمر للاشتباه في التآمر لارتكاب عملية السطو المذكورة.









وأوضحت إنه تم الإفراج عن ذلك الشاب، ولكن تحت قيد التحقيق.





وأشارت إلى إنه يُعتقد أن هناك عصابة قد تعقبت محرز وهو يغادر منزله، ثم اقتحمته بعد رحيله لسرقته، إلى جانب منازل آخرى.





وأفادت إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بناءً على كاميرات المراقبة، ولكن محرز لم يتعرف على أي منهم.



