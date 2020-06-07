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أخبار العالم

يحصي خلايا العينات.. الإمارات تستخدم جهازا متطورا في علاج مرضى كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الإمارات يوم أمس السبت  عن استخدام جهاز طبي متطور لمساعدة العلماء في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أضاف مركز "أبوظبي للخلايا الجذعية" جهاز "هيليوس" لقياس التدفق الخلوي لمساعدة العلماء على تعزيز القدرات والإمكانيات والبحث.

وأوضحت أن الجهاز  قادر على إحصاء خلايا أي عينة وتصنيفها، وتبلغ كلفة الجهاز الفريد من نوعه في الشرق الأوسط 3.6 ملايين درهم، ما يعد استثمارا ضخما لتطوير كفاءته وتجاربه الرائدة للتغلب على فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن "هيليوس" سيمكن العلماء من التعرف بسرعة وبدقة إلى الخلايا البشرية الفردية، ما سيسمح لهم بدراسة ورصد استجابة المريض المناعية للفيروس، والكشف عن آفاق جديدة حول الوباء بناء على القدرة الدفاعية لدى المريض.

ونقلت عن متحدث باسم مركز أبوظبي أن الجهاز "سيمكننا من دراسة النتائج السريرية والتغيرات عند حدوث الالتهابات أو أي تغير في وظائف المناعة، من خلال عينات دم مرضى كورونا، وهذا سيسمح لنا بمعالجة بعض الأسئلة الملحة التي لا تزال دون إجابة في ما يتعلق بالوباء".

كانت الإمارات قد أعلنت عن  تسجيل 626 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 38.268 ألفا.

كما سجلت الإمارات حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 275 حالة، ووصول إجمالي المتعافين إلى 21.061 حالة.

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