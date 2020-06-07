AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قتلت أحدهم .. سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
هاجمت سمكة قرش ضخمة طولها 3 أمتار شواطئ استراليا وأصابت أحد المصيفين أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن سمكة قرش عملاقة هاجمت المصيفين في البحر بمدينة نيو ساوث ويلز الاسترالية وأصابت مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما أثناء سباحته. 

هرع المواطنون خارج الشاطئ بسرعة بعد أن شاهدوا المواطن يصارع السمكة في لحظات مرعبة، وحاول بعض المحترفين إنقاذ ذلك المواطن الستيني للهروب بسرعة من فك السمكة العملاقة. 

نقله المصيفون إلى أقرب وحدة اسعاف من الشاطئ ، وذكرت التقارير الطبية أن الرجل أصيب بجروح بالغة نتج عنها بتر في قدمه، ولكنه توفى بعدها بساعات. 

جدير بالذكر أن الشرطة أكدت أنها أغلقت ذلك الشاطئ لحين التأكد أنه آمن للسباحة فيه. 
قتلت أحدهم .. سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا .. صور
قتلت أحدهم .. سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة هجوم سمكة قرش على سائح

هرب من ملل الحجر المنزلى بسبب كورونا إلى البحر فالتهمه القرش.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

في عيد ميلاد راغب علامة .. تعرف على عمره الحقيقي وعدد زيجاته

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو

حرب تصريحات| الإعلام الأمريكي: اليوم المظاهرات الأكبر منذ مقتل فلويد.. وترامب: الأعداد قليلة.. صور وفيديو

حكم من صلى ولم يتيقن من طهارته.. الإفتاء تجيب

٣ سيارات في حياة العندليب الأسمر.. وسر «عربية العجمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الصخور.. شاهد ريهام عبد الغفور بإطلالة صيفية جذابة

بدون أدوية .. اقضى على كحة طفلك بهذه الطرق الطبيعية

بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور