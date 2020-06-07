قتلت أحدهم .. سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا .. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن سمكة قرش عملاقة هاجمت المصيفين في البحر بمدينة نيو ساوث ويلز الاسترالية وأصابت مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما أثناء سباحته.





هرع المواطنون خارج الشاطئ بسرعة بعد أن شاهدوا المواطن يصارع السمكة في لحظات مرعبة، وحاول بعض المحترفين إنقاذ ذلك المواطن الستيني للهروب بسرعة من فك السمكة العملاقة.





نقله المصيفون إلى أقرب وحدة اسعاف من الشاطئ ، وذكرت التقارير الطبية أن الرجل أصيب بجروح بالغة نتج عنها بتر في قدمه، ولكنه توفى بعدها بساعات.





جدير بالذكر أن الشرطة أكدت أنها أغلقت ذلك الشاطئ لحين التأكد أنه آمن للسباحة فيه.

هاجمت سمكة قرش ضخمة طولها 3 أمتار شواطئ استراليا وأصابت أحد المصيفين أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج.